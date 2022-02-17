РИАМО - 17 фев. Международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского» пройдет в подмосковном Пушкине с 19 по 27 февраля, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.

Фестиваль проводится в Пушкине с 2011 года. За все время участниками соревнований стали 35 тыс. человек. Живые выступления посмотрели 100 тыс. зрителей, а охват теле-, радио- и интернет-вещания составил более 75 млн зрителей. Начиная с 2016 года участниками соревнований также стали спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

В 2022 году на фестивале представят более 16 видов спорта и боевых искусств, в мероприятии поучаствуют около 3,5 тыс. спортсменов. Трансляции мероприятий будут доступны на ТВ, радио и в интернете.

Фестиваль организует Российский союз православных единоборцев при поддержке Минспорта РФ, комитета национальных и неолимпийских видов спорта России, комитета Госдумы по физической культуре и спорту, Патриаршей комиссии по спорту, а также правительства Московской области и администрации города Пушкино.

Фестиваль проводится в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий на 2022 год.

Торжественное открытие фестиваля состоится 19 февраля в 15:00 во Дворце спорта «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Набережная, д. 8.