РИАМО - 17 фев. Сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставок героина в Московский регион, Краснодарский край, Саратовскую и Челябинскую области. Всего задержано 19 членов банды, возбуждено 50 уголовных дел, сообщается на сайте «МВД медиа».

Речь идет об участниках международной наркогруппировки, которая занималась реализацией героина в особо крупных размерах из стран Центральной Азии в Россию. В поле зрения правоохранителей банда попалась еще в начале прошлого года.

Для того, чтобы выявить звенья всей криминальной цепи, была создана специальная следственно-оперативная группа. Весной прошлого года удалось задержать 6 участников группы. Это были курьеры и закладчики.

После этого на Кубани задержали двоих предполагаемых лидеров организации и пятерых участников. Было изъято 7 кг наркотиков. Так удалось пресечь деятельность «краснодарского крыла».

В это же время в Москве и области обнаружили склады, откуда соучастники забирали наркотики для сбыта в различных регионах страны. Удалось обнаружить более 12,3 кг героина, задержаны еще один руководитель и двое участников группировки. Еще 7,2 кг героина было обнаружено в машине на юго-востоке столицы.

В итоге оперативники пресекли деятельность межэтнического преступного сообщества, состоявшего из четырех структурных подразделений. Участниками преступной группы были в основном уроженцы государств Центрально-Азиатского региона. Из незаконного оборота изъято более 31 кг героина, это около 75 тыс. разовых доз. Стоимость изъятой партии превышает 185 млн рублей.