РИАМО - 17 фев. В парках Подмосковья 18 и 19 февраля состоится акция в поддержку российского лыжника Александра Большунова и всей национальной олимпийской сборной. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине близится к завершению. Несмотря на то, что российские спортсмены выступают без флага и без гимна, они с гордостью поднимаются на пьедестал за заслуженными наградами.
В предпоследний день Игр, 19 февраля, состоится важная лыжная гонка — 50 км свободным стилем. Ее участником станет триумфатор этой зимней Олимпиады Александр Большунов.
Каждый житель в пятницу и субботу сможет присоединиться к акции #БежимсБольшуновым и пробежать свою дистанцию в парке в поддержку лыжника, а также всей сборной РФ.
Все, кто планирует выйти на лыжах в парки 18 и 19 февраля, смогут получить от волонтеров ленточки с триколором: их можно будет привязать к своей экипировке и стать участником акции. Волонтеры будут ждать участников в пятницу с 10:00 до 19:00 и в субботу с 8:00 до 12:00.
Жителей региона приглашают присоединиться к акции #БежимсБольшуновым в областных парках, а также выкладывать фотографии в соцсетях с хештегом акции.
Самое важное об Олимпиаде‑2022 смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии