РИАМО - 17 фев. В парках Подмосковья 18 и 19 февраля состоится акция в поддержку российского лыжника Александра Большунова и всей национальной олимпийской сборной. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине близится к завершению. Несмотря на то, что российские спортсмены выступают без флага и без гимна, они с гордостью поднимаются на пьедестал за заслуженными наградами.

В предпоследний день Игр, 19 февраля, состоится важная лыжная гонка — 50 км свободным стилем. Ее участником станет триумфатор этой зимней Олимпиады Александр Большунов.

Каждый житель в пятницу и субботу сможет присоединиться к акции #БежимсБольшуновым и пробежать свою дистанцию в парке в поддержку лыжника, а также всей сборной РФ.

Все, кто планирует выйти на лыжах в парки 18 и 19 февраля, смогут получить от волонтеров ленточки с триколором: их можно будет привязать к своей экипировке и стать участником акции. Волонтеры будут ждать участников в пятницу с 10:00 до 19:00 и в субботу с 8:00 до 12:00.

«Каждый олимпиец чувствует нашу поддержку, ценит наши эмоции и переживания. И, хотя сегодня из-за ограничений не всегда есть возможность присутствовать на соревнованиях и болеть за спортсменов, мы готовы любыми способами показать нашу поддержку и веру в них», — отметили в пресс-службе.

Жителей региона приглашают присоединиться к акции #БежимсБольшуновым в областных парках, а также выкладывать фотографии в соцсетях с хештегом акции.

Самое важное об Олимпиаде‑2022 смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>