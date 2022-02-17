РИАМО - 17 фев. По предложению ФАС России еще 17 региональных ретейлеров добровольно ограничили наценки на продукты в своих магазинах, сообщает пресс-служба Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы.

Представителей торговых организаций знакомят с имеющейся практикой добровольного ограничения торговых наценок и ее результатами. Представители региональных торговых сетей могут оценить свои возможности по присоединению к этой инициативе.

По итогам проведенных совещаний 17 ретейлеров из Волгоградской, Ярославской, Орловской и Липецкой областей, Кабардино-Балкарии и Адыгеи направили свои предложения. В них представители торговых сетей представили товарные позиции, по которым они готовы ограничить максимальные розничные наценки.

Ранее 11 торговых сетей из 7 субъектов РФ уже направили подобные предложения в территориальные управления ФАС.

Сейчас цены на продукты питания не регулируются государством. Торговые сети добровольно присоединяются к инициативе.