РИАМО - 17 фев. В Московской области полным ходом идет подготовка к проведению весенних полевых работ, яровой сев в этом году составит 234,9 тыс. га, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Это больше на 15,4 тыс. га, чем в прошлом году. С учетом климатических условий к яровому севу приступят в первую декаду апреля. Работники полностью обеспечены семенами зерновых, зернобобовых, овощных культур и картофеля.

Сейчас продолжаются технические осмотры сельскохозяйственной техники. Техника в регионе подготовлена на 82%. В прошлом году хозяйствам региона на приобретение сельскохозяйственной техники оказана государственная поддержка в сумме более 276,9 млн рублей.

У аграриев есть достаточное количество тракторов, почвообрабатывающей и посевной техники, чтобы в оптимальные сроки выполнить предстоящий объем весенних агротехнологических работ.

Также создается запас минеральных удобрений, семян и горюче-смазочных материалов. В текущем году в посевной кампании будет задействовано 4 019 тракторов, более 922 плугов, 839 культиваторов, порядка 667 сеялок.