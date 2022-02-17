РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. За 2021 год в городском округе Люберцы ликвидировали 60 свалок, сообщил в четверг глава муниципалитета Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

«Мы развернули 34 экопункта. <…> За год выявлено и ликвидировано 60 свалок», - сказал Ружицкий.

По словам главы горокруга в прошлом году обнаружили 32 нарушителя, зафиксировали 225 незаконных источников сбросов сточных вод и 50 незаконных источников вбросов в атмосферу.

В рамках экоакций в Люберцах в 2021 году собрали 324 тонна отработанных автопокрышек, 38 тонн макулатуры и 47 тонн неработающей электроники. Также за год провели 17 субботников и очистили Томилинский пруд.