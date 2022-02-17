РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 фев. Глава подмосковного Королева Игорь Трифонов 18 февраля выступит с отчетом о результатах работы за год, сообщает пресс-служба городской администрации.

Традиционный ежегодный отчет главы Королева состоится 18 февраля в 15:00. Глава города расскажет о результатах работы в 2021 году и озвучит приоритетные задачи на будущее.

Прямую трансляцию отчета можно увидеть на телеканале «Королев-ТВ» и в аккаунте главы в Instagram.

Игорь Трифонов занимает должность главы Королева с ноября 2021 года.