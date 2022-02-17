РИАМО - 17 фев. Президент России Владимир Путин заявил, что уровень социальной защищенности правоохранителей и других сотрудников МВД РФ будет повышаться, сообщает Nation News.

Российский лидер подчеркнул, что одновременно с повышением уровня социальной защищенности сотрудникам МВД будут индексировать зарплаты и пенсии.

Ранее Госдума РФ в I чтении приняла законопроект, повышающий пенсии для военных на 8,6%. Пенсии для этой категории граждан будут проиндексированы с 1 января 2022 года. Повышенные выплаты получат 2,6 млн человек.

Проиндексированные выплаты получат военные пенсионеры и лица, которые приравнены к ним, например, росгвардейцы и пожарные.

Изначально предполагалось, что пенсии военнослужащих будут увеличены на 4% в октябре 2022 года, однако с ростом уровня инфляции до 8,39% возникла необходимость в пересмотре целевого показателя.