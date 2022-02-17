РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 фев. На территории городского округа Люберцы за прошедший год открыли 17 предприятий бытового обслуживания, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

«За год в округе открыто 17 предприятий бытового обслуживания, 12 объектов общественного питания», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в горокруге в 2021 году было проведено 88 ярмарок выходного дня и открыто 23 магазина.

По словам Ружицкого, активно развивается онлайн-торговля. В Люберцах работает порядка 130 пунктов выдачи товаров.