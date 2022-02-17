РИАМО (ЛЮБЕРЦы) - 17 фев. В городском округе Люберцы в 2021 году на более чем 6 тысяч человек снизилось число безработных жителей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий на ежегодном отчете о результатах деятельности за 2021 год и задачах на 2022 год.

Так, в 2020 году было зафиксировано 7 568 безработных, а в 2021 – 1 090 человек.

«Чтобы ускорить трудоустройство людей, развернута программа по переподготовке кадров», - сказал Ружицкий.

В Люберцах по программам обучились 216 человек.