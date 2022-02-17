РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Гостям и участникам «Красногорского марафона», который пройдет в подмосковном Красногорске 19 февраля, рассказали, как добраться до лыжного стадиона «Зоркий», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.

12-й традиционный «Красногорский лыжный марафон-2022» пройдет 19 февраля. Он приурочен ко Дню защитника Отечества. Хотя марафон пройдет в 12-й раз, лыжные старты накануне этого праздника проводят в Красногорске уже более 35 лет.

Участники смогут проверить свои силы на дистанциях 50, 25 и 12,5 километров. Есть и детские старты – на 1,5 и 3 километра.

В 2022 году марафон проводится при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области. Это позволило увеличить количество дистанций и категорий. Стартовый взнос для несовершеннолетних участников отсутствует, для остальных - 500 рублей на дистанции 12,5 км и 25 км, и 1 тыс. рублей на дистанцию 50 км.

«Красногорский марафон» входит в серию RussiaLoppet «Кубок Марафонов России», все старты проводятся в соответствии с официальным регламентом серии.

Марафон пройдет в Красногорске на лыжном стадионе «Зоркий» по адресу: Красногорск, улица Речная, дом № 37. Начало в 10:30.

Из Москвы на общественном транспорте до стадиона можно добраться от метро «Тушинская» на маршрутном такси №566, от метро «Митино» на маршрутном такси №878, 878к. Доехать нужно до остановки «Лыжный стадион». Также до стадиона ходит автобус №833 от станции МЦД-2 Павшино.

На автомобиле - по Волоколамскому шоссе, на первом светофоре после эстакады на пересечении с Ильинским шоссе нужно повернуть направо на улицу Речную. По ней двигаться прямо в сторону стадиона. Далее – следуя указателям на парковку.