РИАМО - 17 фев. Следователи из Карачаево-Черкессии завели уголовное дело в отношении 34-летнего жителя станицы Сторожевая, которого подозревают в убийстве московского туриста, сообщается в Instagram-аккаунте СУ СК РФ по республике.

По данным СМИ, конфликт случился из-за того, что москвич справил нужду на обочине.



По данным следствия, 16 февраля группа жителей Москвы на машине Ford Transit ехала в поселок Архыз. Они остановились на участке местности рядом со станицей Кардоникская. В это время к ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у них произошел словесный конфликт, переросший в драку.

В ходе ссоры один из местных ударил москвича ножом в живот. Мужчина скончался по пути в больницу. Сейчас подозреваемый объявлен в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).