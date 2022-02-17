РИАМО - 17 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин говорил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что идея признания ЛНР и ДНР не является законопроектом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Песков заявил, что у него есть стенограмма беседы президентов РФ и Франции.

В частности Макрон подчеркнул, что его беспокоит возможность признания РФ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Там речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте. И было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива и что никакого законопроекта на этот счет не существует. То есть как бы все по-другому», — сказал Песков журналистам в ходе брифинга.

Ранее в начале февраля главы России и Франции провели в Кремле пятичасовые переговоры. Тогда Песков опроверг информацию иностранных СМИ о том, что Путин и Макрон заключили сделку по Украине.

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