РИАМО - 17 фев. В четверг состоялось открытие Московского центра инновационных технологий в здравоохранении. На церемонии присутствовал столичный градоначальник Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Медучреждение находится по адресу: проспект Вернадского, 96.

«Одной из самых сложных задач в управлении здравоохранением является постоянный поиск, разработка и внедрение новых медицинских технологий. Чтобы решить эту задачу на новом качественном уровне, мы приняли решение создать специальный Московский центр инновационных технологий в здравоохранении», - сказал Собянин на открытии.

Он уточнил, что новое учреждение будет управлять специализированным медицинским технопарком, который нужен для работы исследовательских команд. Кроме того, открывшийся центр будет реализовывать различные программы поиска, поддержки и внедрения инноваций в сфере медицины. Так, этот объект будет оператором грантовой программы разработок медиков столицы.

Московский центр инновационных технологий в здравоохранении создали весной прошлого года. Сейчас в клиниках города проходят испытания более 90 проектов. Ранее они получили положительное заключение главных внештатных специалистов департамента здравоохранения города.