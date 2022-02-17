РИАМО - 17 фев. В столице прогнозируется усиление ветра с порывами до 20 м/с, мокрый снег до 18 февраля, сообщил замначальника Главного управления МЧС России по Москве Андрей Румянцев.

В связи с этим водителям стоит быть аккуратнее на дороге, снизить скорость движения, увеличить дистанцию.

Пешеходам же стоит обходить стороной рекламные конструкции, держаться подальше от деревьев.

«Не оставляйте детей без присмотра! Будьте внимательны, бдительны и осторожны», - сказал он.

17 февраля температура в городе повысится до плюс 3 градусов. В течение дня ветер будет усиливаться, и самые сильные порывы ветра до 17-19 м/с ожидаются в ночь на 18 февраля. Затем погода улучшится, но ненадолго.