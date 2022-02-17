РИАМО - 17 фев. Египет и Турция стали самыми популярными у россиян зарубежными направлениями для отдыха на предстоящих майских праздниках, среди внутренних направлений лидируют Краснодарский край и Крым. ​Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Есть одно важное обстоятельство, которое влияет на спрос на майские праздники в этом году, даже, наверное, два обстоятельства. Первое – туристы совершенно явно почувствовали настроение близкого окончания пандемии. Сроки окончания еще никто не знает, но настроение уже есть», - сказала Ломидзе.

Она отметила, что уже сейчас есть единичные бронирования на сентябрь, чего в прошлом году не наблюдалось. Также спрос подстегивают скидки по акции раннего бронирования, которая действует до конца марта. Средняя стоимость путевок на майские праздники после ее окончания увеличится на 30-50%, на лето - на 15-30%.

Так, сейчас летний тур на двоих в зарубежную страну стоит в среднем 70-80 тыс. рублей, в апреле цена поднимется до 100 тыс. рублей.

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