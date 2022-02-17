РИАМО - 17 фев. Глава МВД России, генерал полиции Владимир Колокольцев поделился подробностями расследования уголовного дела в отношении 8 черных риелторов, совершавших преступления в сфере недвижимости и кредитования в Москве, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Колокольцев проинформировал о достигнутых результатах расследования участников заседания итоговой коллегии МВД России. По его словам, в настоящее время подтверждены 10 фактов мошенничества, совершенного фигурантами.

«За мошенничество с недвижимостью одиноких пенсионеров задержаны 7 активных участников и лидер этнической ОПГ, ранее неоднократно судимый за подобные деяния. Задокументировано 10 эпизодов. Предварительный ущерб составил 77 млн руб», – заявил Колокольцев.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых весной 2021 года. По предварительной информации, они использовали паспортные данные москвичей и образцы их подписей. Пользуясь этой персональной информацией, они оформляли поддельные доверенности на заключение сделок купли и продажи жилья.

Затем злоумышленники регистрировали факт отчуждения недвижимости в пользу одного из соучастников, тот же продавал ее другому участнику преступной группы, который на эту цель брал ипотечный кредит.

В результате проводимых махинаций конечный покупатель считался добросовестным приобретателем и получал средства банковских организаций, не выплачивая проценты по кредиту.

Следствие имеет сведения о 8 эпизодах незаконного переоформления квартир. В двух случаях мошенники смогли получить ипотечные деньги, в остальных эпизодах правоохранителям удалось пресечь совершение преступления.

Следователем возбуждено 10 уголовных дел. 7 фигурантов находятся под стражей, одна из обвиняемых заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, она находится под подпиской о невыезде.

Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, поддельные нотариальные доверенности и договоры, поддельные печати и штампы государственных регистрационных органов. Специалисты провели почерковедческие, технико-криминалистические и другие экспертизы.

Сумма нанесенного мошенниками ущерба оценивается в более чем 60 млн руб., а банки понесли свыше 15 млн руб. ущерба.

На имущество и банковские счета фигурантов наложен арест. Завершение расследования уголовного дела намечено на март 2022 года.

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