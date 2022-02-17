РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. В УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск Подольска 19 и 20 февраля пройдут футбольные матчи МФК «КПРФ» и «Динамо-Самара» 11 тура Париматч Суперлиги, вход бесплатный, сообщает клуб «МФК КПРФ».

Команда МФК «КПРФ» спустя больше месяца вновь сыграет на домашнем паркете. Соперником команды станет МФК «Динамо-Самара», который на данный момент занимает 6-ю строчку в турнирной таблице с 25 очками. МФК «КПРФ» расположился на 4 позиции с 28 баллами.

Матчи пройдут в УСЦ «Юность» на проезде Юности, 1. Начало в 14:00

Всех болельщиков приглашают на игры. Вход на матчи свободный в соответствии с правилами посещения от Роспотребнадзора.