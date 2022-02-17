РИАМО - 17 фев. Шесть автомобилей, включая рейсовый автобус, столкнулись на Минском шоссе в Можайском городском округе Подмосковья, в результате ДТП два человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«Сегодня в 11:40 на 108-м километре Минского шоссе в Можайском округе произошло столкновение 6 транспортных средств: 3-х грузовых, 2-х легковых автомобилей и рейсового автобуса», — сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП 2 человека, которые находились в легковом автомобиле, получили ранения. Их доставили в медицинское учреждение.

На месте ДТП в настоящее время работают сотрудники ДПС. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.