РИАМО - 17 фев. Индивидуальный предприниматель из Подмосковья оштрафована на 3,2 млн рублей за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности. В отношении нее было возбуждено 8 исполнительных производств, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Москве.

Бизнесвумен неоднократно привлекала к труду граждан, не имеющих разрешения на работу в РФ. В отношении предпринимателя было составлено несколько административных протоколов по ст. 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».

Предприниматель не оплачивала штрафы добровольно, в связи с этим судебные приставы возбудили в отношении нее 8 исполнительных производств. Общая сумма задолженности по ним достигла 3,2 млн рублей.

В процессе принудительного исполнения производств приставы разъяснили женщине правовые последствия неисполнения требований и наложили исполнительский сбор в размере 224 тыс. руб. за игнорирование задолженности.

В результате мероприятий женщина оплатила штрафы и сумму исполнительского сбора в полном объеме. Производства в отношении нее были прекращены.