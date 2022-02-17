РИАМО - 17 фев. Пресненский районный суд Москвы в четверг не стал арестовывать блогера Эдварда Била по представлению уголовно-исполнительной инспекции. Решение о запрете определенных действий оставлено в силе, сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.

Требование об аресте было связано с тем, что блогер пользовался Instagram.

Как сообщает РЕН ТВ, было обнаружено, что блогер опубликовал историю в соцсети, где рассказывал о применении к нему контрольного устройства. При этом сам Бил отметил, что не имеет к этому никакого отношения.

Ранее Била приговорили к 2 годам ограничения свободы, также его лишили водительских прав на 3 года из-за вины в резонансном ДТП.

ДТП произошло весной прошлого года в центре Москвы. Видеоблогер на своей машине вылетел на встречку на бешеной скорости и столкнулся с 4 автомобилями. В аварии пострадала женщина-водитель Volkswagen. Женщина после аварии впала в кому и перенесла несколько операций. Блогер выплатил ей 11 млн рублей компенсации.

Блогер Бил выплатил 11 млн руб пострадавшей в устроенной им дорожной аварии>>