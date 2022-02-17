РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 фев. В городском округе Мытищи проверили реку Сукромку на образование заторов, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

В рамках подготовки к противопаводковому периоду в четверг экологи контрольного управления выехали на реку Сукромку с целью промера глубин и выявления факторов, которые впоследствии могут привести к образованию заторов и препятствовать естественному водотоку талых вод.

Река Сукромка берет начало возле деревни Беляниново и имеет приток - реку Борисовку. По названию реки в Мытищах названа улица Сукромка.