РИАМО - 17 фев. Президент России Владимир Путин призвал МВЛ выработать превентивные меры борьбы с криминалом среди приезжих. Он отметил, что количество экстремистских преступлений выросло в прошлом году, сообщает Федеральное агентство новостей.

Путин выступил на коллегии МВД. По мнению главы государства, правонарушения среди мигрантов, которые связаны с экстремизмом, должны караться высылкой из страны.

«Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность (должны - ред.) служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», — заявил Путин.

Президент добавил, что в 2021 году в России выросло количество преступлений экстремистского характера. Рост превысил 25%.

Глава государства заявил, что увеличение числа экстремистских преступлений является основанием для выработки превентивных мер. При этом он отметил, что полномочий у системы МВД для этого достаточно.