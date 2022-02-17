РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 фев. Спасатели Ногинского ТУ СиС ГКУ «Мособлпожспас» в четверг проверили толщину льда на реке Пехорке в городском округе Балашиха, она варьируется от 0 до 35 см, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Практически на всех водных объектах Подмосковья лед успел пропитаться талой водой и приобрести неоднородную, рыхлую структуру. Важно помнить, что с каждым днем лед будет опаснее, ведь под действием плюсовых температур и подводного течения он разрушается.

Спасатели проверили толщину льда не только на реке Пехорке, но и на Черноголовском пруду, озере Луковое и Панфиловском карьере в Богородском городском округе. Толщина льда составляет от 0 до 35 см.

«Друзья, нет ничего важнее человеческой жизни, будьте бережнее к себе и внимательны к окружающим! Не пренебрегайте советами спасателей, избегайте выхода на лед водоемов в период оттепелей», - говорится в сообщении.