РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 фев. Торгово-развлекательный центр «МЕГА Белая Дача» на территории городского округа Котельники эвакуируют из-за поступившего сообщения о минировании, сообщили в контактном центре ТРЦ.
«На данный момент только есть информация о том, что в торгом центре «МЕГА Белая Дача» эвакуация. Продлится она примерно до 16:00, возможно, больше», - сообщили в контактном центре.
Ожидается приезд спецслужб. Сообщение о минировании контактный центр получил ориентировочно в 14:00.
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