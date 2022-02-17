РИАМО - 17 фев. Сотрудники подмосковной полиции продолжают розыск мигранта-рецидивиста, сбежавшего накануне из больницы в подмосковной Балашихе, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел 16 февраля. Мужчина 1999 года рождения, ранее задержанный полицейскими, совершил побег из медицинского учреждения. Он находится в федеральном розыске по инициативе МВД Киргизской Республики за совершение хулиганства.

«Сотрудники МВД Московской области продолжают поиски мужчины, который сбежал из медицинского учреждения в городском округе Балашиха, куда его доставили полицейские для прохождения освидетельствования», — сообщили в пресс-службе.

Правоохранители устанавливают местонахождение сбежавшего мужчины.