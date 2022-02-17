РИАМО - 17 фев. Новый стандарт надомного обслуживания позволил соцработникам Москвы проводить больше времени в личном общении со своими подопечными. Эффективнее распоряжаться временем позволяют электронные технологии и дистанционные сервисы, сообщается на сайте мэра Москвы.
Ранее более половины рабочего времени соцработников уходило на курьерские обязанности, например, доставку продуктов или товаров первой необходимости.
Он добавил, что сейчас почти 80% рабочего времени идет на непосредственную помощь и человеческое общение. Доставка осуществляется с помощью дистанционных сервисов.
Новые стандарты оказания соцуслуг вступили в силу в столице в 2020 году. Они призваны освободить соцработников от тех задач, которые не связаны с работой по дому и уходом за подопечными.
Дистанционные сервисы позволяют заказать необходимые количество и ассортимент товаров. Соцработник создает для своего подопечного аккаунт в нужном интернет-магазине, формирует заказ и выбирает дату и время доставки.
Освободившееся время сотрудник может посвятить приготовлению горячей пищи, уборке, купанию и другим делам.
В столице надомное обслуживание имеют право получать пенсионеры, инвалиды, если они одиноки или не могут самостоятельно передвигаться, ухаживать за собой и выполнять домашнюю работу. Обратиться за получением услуги можно в офисах «Мои документы».
Москва является одним из 34 регионов, где реализуется федеральный пилотный проект по созданию системы долговременного ухода. Сегодня этой системой пользуются 50 тыс. москвичей.
К каждому потенциальному получателю соцуслуг применяется индивидуальный подход. Так, каждый гражданин, который нуждается в обслуживании на дому, получает необходимую именно ему помощь.
Оформить услугу надомного обслуживания тоже стало проще: теперь к потенциальному получателю приходит один социальный инспектор, а не экспертная комиссия.
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