РИАМО - 17 фев. Новый стандарт надомного обслуживания позволил соцработникам Москвы проводить больше времени в личном общении со своими подопечными. Эффективнее распоряжаться временем позволяют электронные технологии и дистанционные сервисы, сообщается на сайте мэра Москвы.

Ранее более половины рабочего времени соцработников уходило на курьерские обязанности, например, доставку продуктов или товаров первой необходимости.

«Новые стандарты услуг направлены в первую очередь на помощь в выполнении простых и сложных действий: приготовление пищи, сопровождение на прогулку, комплексную уборку и многое другое», – заявил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Павел Келлер.

Он добавил, что сейчас почти 80% рабочего времени идет на непосредственную помощь и человеческое общение. Доставка осуществляется с помощью дистанционных сервисов.

Новые стандарты оказания соцуслуг вступили в силу в столице в 2020 году. Они призваны освободить соцработников от тех задач, которые не связаны с работой по дому и уходом за подопечными.

Дистанционные сервисы позволяют заказать необходимые количество и ассортимент товаров. Соцработник создает для своего подопечного аккаунт в нужном интернет-магазине, формирует заказ и выбирает дату и время доставки.

Освободившееся время сотрудник может посвятить приготовлению горячей пищи, уборке, купанию и другим делам.

В столице надомное обслуживание имеют право получать пенсионеры, инвалиды, если они одиноки или не могут самостоятельно передвигаться, ухаживать за собой и выполнять домашнюю работу. Обратиться за получением услуги можно в офисах «Мои документы».

Москва является одним из 34 регионов, где реализуется федеральный пилотный проект по созданию системы долговременного ухода. Сегодня этой системой пользуются 50 тыс. москвичей.

К каждому потенциальному получателю соцуслуг применяется индивидуальный подход. Так, каждый гражданин, который нуждается в обслуживании на дому, получает необходимую именно ему помощь.

Оформить услугу надомного обслуживания тоже стало проще: теперь к потенциальному получателю приходит один социальный инспектор, а не экспертная комиссия.