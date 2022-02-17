РИАМО - 17 фев. Президент России Владимир Путин отметил, что появление новых полномочий у сотрудников полиции не должно нарушать права граждан, сообщает Федеральное агентство новостей.

Путин подписал поправки к федеральному закону «О полиции». Изменения вступили в силу 21 декабря 2021 года.

В соответствии с изменениями, правоохранителям не требуется представляться до пресечения преступления или административного правонарушения. Кроме того, полицейские могут оцепить территорию для задержания преступников.

Законопроект был принят Госдумой РФ в первом чтении.

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