РИАМО - 17 фев. Министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Александр Кибовский в четверг подписал приказ о введении мер поддержки для молодых кинематографистов. Среди этих мер - предоставление стипендий на оплату обучения для талантливых студентов и возможность для учеников киношкол участвовать в борьбе за гранты от мэра столицы, передает корреспондент РИАМО.

«В августе прошлого года была встреча Сергея Семеновича (Собянина – мэра Москвы – ред.) с представителями кинематографического сообщества, где обсуждался вопрос, посвященный мерам поддержки, которые город может оказать тем, кто учится киноделу в Москве», — рассказал Кибовский на пресс-конференции.

Этот приказ был подписан прямо во время пресс-конференции. Кибовский подчеркнул, что в разработке комплекса мер поддержки участвовали сами студенты, их кураторы и руководители. Так, директор студии «Водород», руководитель киношколы «Индустрия» Михаил Врубель вышел с инициативой о мэрских стипендиях. По его словам, эти выплаты очень важны, ведь не все талантливые студенты могут позволить себе поступление в профильный вуз

Москва теперь будет каждый год предоставлять 10 стипендий. Не исключено, что это число в дальнейшем увеличится.

«Уже в этом году 10 самых талантливых студентов смогут на базе индустрии школы «Арка», Московской школы кино, Московской школы нового кино и так далее, обучаться бесплатно с помощью этой меры поддержки», — уточнил Врубель.

Также с этого года студенческие короткометражные произведения можно будет подавать на получение гранта от мэра столицы вместе с профессиональным кинокартинами, в которых фигурирует образ города Москвы.