РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 фев. В четверг в администрации Щелкова состоялось заседание антитеррористической комиссии, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Одним из обсуждаемых вопросов стала профилактика антитеррористической деятельности среди молодежи, также обсуждалась работа частных охранных предприятий, обеспечивающих безопасность в образовательных учреждениях.

«Директорам школ необходимо плотно взаимодействовать с руководством ЧОПов и обсуждать все детали. Кроме того, нужно, чтобы на охрану учреждений образования выделялись самые опытные сотрудники. Также необходимо, чтобы сотрудников, охраняющих детей, постоянно экзаменовали и проверяли», - сказал заместитель главы городского округа Виктор Семин.

Было отмечено, что со школьниками регулярно проводятся профилактические занятия антитеррористической направленности с участием представителей правоохранительных органов. Для детей, стоящих на учете, проходят занятия по оказанию психологической помощи.