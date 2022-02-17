РИАМО - 17 фев. Опубликована закупка на строительство блока отделения профилактики (центра диспансеризации «Здоровье Подмосковью») на 60 посещений в день в городском округе Домодедово, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Строительство будет проводиться в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.

Завершить работы по строительству планируется в течении 9 месяцев с даты заключения контракта.

Как ранее сообщали в министерстве строительного комплекса Московской области, в 2022 году в регионе появятся 3 таких центра — Одинцовский округ, Видное и Домодедово. Новые здания включат в себя кабинеты как для первичного этапа диспансеризации у терапевта, так и для более глубокого обследования узкопрофильными врачами.