РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 фев. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили 40 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе выявили 39 248 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.
4 065 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.
Всего на данный момент в Московской области выявлено 908 666 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 933 человека. Выздоровели и выписались 749 702 человека.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.
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