РИАМО - 17 фев. В ходе конфликта между двумя мужчинами возле фитнес-клуба на улице Орджоникидзе в Москве один из участников несколько раз выстрелил в оппонента из травматического оружия и скрылся. Пострадавший госпитализирован с огнестрельными ранениями, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Конфликт между мужчинами произошел 16 февраля. По данным СМИ, стрелявший является охранником фитнес-клуба, а пострадавший – боец ММА из Казахстана Багдат Дюсембаев.

Перед стрельбой между участниками конфликта произошла ссора и словесная перепалка. Сейчас правоохранители устанавливают причины произошедшего.

По предварительным данным, ссора началась из-за парковки. Дюсембаев оставил свою машину возле спортклуба и ушел оформлять клубную карту, а охрана потребовала убрать автомобиль.

Багдат Дюсембаев выступает в любительском ММА и боях на голых кулаках. Базовый вид спорта бойца – вольная борьба. Сейчас на счету спортсмена 7 боев: 2 победы, 4 поражения и 1 ничья.

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