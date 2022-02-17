РИАМО - 17 фев. Руководитель аналитического центра Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов считает, что приложение для мониторинга криминогенной обстановки в столице сможет снизить процент преступлений, но не поможет в полном избавлении от криминала, сообщает News.ru.

Власти Москвы планируют разработать мобильное приложение «Сводка», с помощью которого намерены наблюдать в онлайн-формате за криминогенной обстановкой и общественной безопасностью. Приложение будет использовать данные «Яндекс.Карт» и 2ГИС, которые позволят отслеживать «инциденты» на карте. На эти цели уйдет 158 млн рублей.

«Полагаю, (уровень преступности – ред.) в целом снизится. Чем строже контроль, чем более прозрачной становится среда, тем сложнее реализовывать классические преступные схемы. Легче выслеживать и находить преступников. При этом нельзя сказать, что это кардинально что-то изменит. Останутся классические правонарушения, часть нарушителей перейдет в онлайн», - считает Ульянов.

Он напомнил, что преступники сейчас все больше преступлений совершают через Сеть. При этом такое число правонарушений неуклонно растет.