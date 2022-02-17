РИАМО - 17 фев. ЧОП «Агентство безопасности и правового обеспечения «Омега» пожаловалось на нарушение порядка проведения открытого конкурса. Московское областное УФАС РФ поддержало организацию, сообщает пресс-служба ведомства.

Организация подала заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме на оказание услуг частной охраны в четырех образовательных учреждениях городского округа Пушкинский.

МУП городского округа Пушкинский «Центр организации торгов» признал заявку организации несоответствующей требованиям Конкурсной документации. В связи с этим руководство ЧОП приняло решение обратиться в антимонопольное ведомство.

Выслушав доводы участников рассмотрения жалобы и изучив представленные доказательства. Московское областное УФАС России признало действия организатора торгов неправомерными. Учреждению было направлено обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.

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