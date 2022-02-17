РИАМО - 17 фев. На сегодняшний день в России идет 5-я волна заболеваемости Covid-19, скорее всего, она не последняя, при этом 6-я ожидается в начале лета, считает руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию Covid-19 Алексей Боровков.

«До лета коронавирус точно не отступит, он будет медленно отступать. Мы смотрим кривые, полученные в процессе решения системы дифференциальных уравнений, и видим, что после февраля эти кривые будут затухать. Спуск будет более пологий, чем подъем. Подъем же был очень крутой», — сказал Боровков РИА Новости.

На его взгляд, в середине апреля заболеваемость вирусом вернется к тому же уровню, что и сейчас. Но сегодня пик заболеваемости уже пройден, началось выздоровление. Однако этот процесс будет происходить медленее, чем заболевание.

За сутки в России выявили 180 622 новых случая коронавируса. Выздоровели еще 185 082 пациента, скончались 790 заболевших. Также за прошедшие сутки в РФ госпитализировали 18 090 человек, заразившихся коронавирусом, это на 7,6% меньше, чем днем ранее.

Всего с начала пандемии в стране выявили 14 840 502 случая Covid-19.

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