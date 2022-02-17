РИАМО - 17 фев. Среди жителей России туры по вакцинации от коронавирусной инфекции не пользуются популярностью, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Вакцинные туры не стали массовым продуктом, это совершенно очевидно. Есть некое количество ежедневных заявок у всех туроператоров, которые занимаются этим продуктом», – рассказала Ломидзе.

Она добавила, что также есть расширение списка стран, которые могут принимать наших туристов. К нему добавилась Болгария и Армения.

Чаще всего продаются туры в страны, где предлагается однокомпонентная вакцина, – в Хорватию и Грецию.

«Мы можем сделать вывод, что те туристы, которые уже получили двухкомпонентную вакцину «Спутник V» или не важно, съездили в прошлом году, получили «Файцер» или другую. Они ревакцинируются однокомпонентной вакциной», - подчеркнула исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

Люди, которые вакцинированы однокомпонентной вакциной, могут свободно посещать, например, Соединенные Штаты Америки. Кроме того, появляется возможность посещать рестораны и музеи в Европе.