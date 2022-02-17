РИАМО - 17 фев. Блогер Дмитрий Пучков попал в больницу из-за плохого самочувствия. Пока что врачи не поставили ему диагноз, сообщает Газета.ru.

Сейчас Пучков ждет результатов анализов, в том числе теста на коронавирусную инфекцию. Он отметил, что решил лечь в больницу, так как недомогание сохраняется на протяжении 2 недель.

«Не знаю, коронавирус это или нет — анализы пока делают, ничего не сказали. Лег в больницу вечером 16 февраля, сегодня, наверное, скажут. КТ уже сделал, чувствую себя не очень», — рассказал Пучков.

Дмитрий Пучков более известен под псевдонимом Гоблин. Он выпустил специфические закадровые переводы популярных фильмов «Криминальное чтиво», «Властелин колец», «Большой куш» и других.

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