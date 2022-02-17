РИАМО - 17 фев. За минувшие сутки в Подмосковье было выявлено 4 065 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее число случаев зафиксировано в Красногорске (424), в Наро-Фоминском округе (280) и в Коломне (269), сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

247 случаев выявили в Королеве, 235 - в городском округе Пушкинский, 213 - в Воскресенске, 202 - в Балашихе, 184 - в Люберцах, 158 - в Ступине, 154 - в Серпухове, 130 - в Ленинском округе, 102 - в Павловском Посаде.

В Подольске зафиксировали 98 заражений коронавирусом, в Сергиево-Посадском округе – 94, в Домодедове – 89, в Химках – 88, в Орехово-Зуевском округе – 82, в Солнечногорске – 71, в Одинцовском округе – 66, в Электрогорске – 60, в Истре и Электростали – по 54, в Жуковском – 52, в Дубне – 44, в Мытищах – 40, в Егорьевске и Чехове – по 39, в Клину – 33, в Богородском округе – 32, в Шатуре – 31.

30 случаев заболевания Covid-19 подтвердили в Лотошине, 27 - во Фрязине, 26 - в Талдоме, 25 - в Шаховской, по 24 - в Реутове, Лобне и Серебряных Прудах, 23 - в Ивантеевке, по 21 - в Волоколамском округе, Долгопрудном, Щелкове и Озерах.

18 заражений выявили в Рузском округе, 17 - в Лыткарине, 16 - в Луховицах, 15 - в Краснознаменске, 11 - в Кашире, по 8 - в Раменском и Можайском округах, 6 - в Черноголовке, по 3 - в Дзержинском, Зарайске и Лосино-Петровском, по 2 случая выявили во Власихе и Звездном городке.

По 1 случаю выявили в Дмитровском округе и Котельниках.

Ни одного случая не выявили в Бронницах, Красноармейске, Протвине, Рошале, Молодежном и Пущине.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 908 666 случаев заражения коронавирусом. Жертвами Covid-19 стали 13 933 человека, выздоровели после заражения 749 702 пациента.

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