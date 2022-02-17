РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Красногорский филиал Музея Победы 23 февраля смогут бесплатно посетить военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов РФ, курсанты военных учебных заведений и кадеты, сообщили в информационном центре музея.

Для этого им необходимо предъявить на кассе соответствующее удостоверение.

«Наш музей делает подарок будущим и действующим защитникам Отечества. Такая акция у нас проходит не первый год и уже стала хорошей традицией», - отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Красногорцы и гости города смогут посмотреть экспозиции и временные выставки.

Кроме того, в филиале в этот день пройдет традиционный шахматный турнир, который музей организует совместно с шахматным клубом «Гарде». В соревновании участвуют шахматисты в разных возрастных категориях: дети, взрослые и ветераны.