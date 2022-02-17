РИАМО - 17 фев. На севере столицы состоялось открытие мемориальной доски дважды Герою Советского Союза, генерал-майору авиации Николаю Челнокову, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Памятный знак установлен в доме, где жил ветеран ВОВ по адресу: Новопесчаная улица, дом 19, корпус 3. Доска выполнена из бронзы. На нее нанесен портретный балерьеф. Автор работы – скульптор Игорь Бурганов.

Инициатива по увековечению памяти Героя СССР принадлежит межрегиональной общественной организации «Клуб героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области».

На церемонии открытия присутствовали представители столичных ведомств, ветеранских и общественных организаций, жители района.