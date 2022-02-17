РИАМО - 17 фев. УФАС Подмосковья приняло решение о внесении сведений об ООО «Модуль Эксклюзив» в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

Сведения о нарушении управлению предоставил Звенигородский психоневрологический интернат. По условиям контракта компания должна была выполнить поставку мебели (столов) в поликлинику, расположенную в Реутове по адресу: мкр 10 – 10А.

Из-за нарушений условий контракта учреждение расторгло договор в одностороннем порядке с соблюдением всех требований.

Компания не предоставила на рассмотрение документы, которые бы подтвердили устранение нарушений условий контракта в установленный срок. В связи с этим управление признало жалобу учреждения обоснованной.