РИАМО - 17 фев. Более 1,8 тыс. медицинских работников Московской области начали получать денежную компенсацию аренды жилья с 1 января 2022 года. Ежемесячная выплата в размере 20 тыс. рублей от властей региона предназначена для представителей 18 медицинских специальностей, в том числе фельдшеров и медсестер, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Это новая мера поддержки для медработников региона. Наша цель - поддержать тех, кто уже работает в нашей системе здравоохранения, а также создать достойные условия для привлечения новых кадров. Воспользоваться программой могут не только врачи, но также фельдшеры и медсестры», - отметила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Для получения компенсации медработник должен работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Подмосковья и расположенном на территории региона.

Кроме того, у кандидата, желающего получать компенсацию, а также у его близких родственников не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одним условием является отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма, а также отсутствие компенсации найма жилья от администраций городских округов.

Для получения компенсации аренды жилья медработнику Подмосковья необходимо подать соответствующее заявление на региональном портале госуслуг. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.

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