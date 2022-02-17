РИАМО - 17 фев. Неизвестный разослал сообщения о минировании всех торговых центров, вокзалов и судов на территории Москвы, сообщает ТАСС.

По словам источника в правоохранительных органах, анонимный злоумышленник разослал электронные письма, в которых сообщил, что все столичные ТЦ, вокзалы и суды находятся под угрозой взрыва.

В настоящий момент объекты обследуют полицейские и кинологи. Эвакуация людей из зданий не проводится.

Сообщения о минированиях стали регулярно распространяться в России с ноября 2019 года. Почти во всех случаях они были ложными.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет, похожий на бомбу>>