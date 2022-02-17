РИАМО - 17 фев. Работы по реконструкции Старо-Рублевского путепровода на западе Москвы завершились на 38%. Реализация проекта улучшит транспортную доступность улиц Герасима Курина, Ивана Франко и Кастанаевской, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На западе Москвы сегодня ведется реконструкция Старо-Рублевского путепровода. В настоящий момент строители выполняют работы по устройству мостового полотна путепровода тоннельного типа на пересечении с ул. Герасима Курина и прокладке инженерных коммуникаций», - отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Отмечается, что благодаря реализации проекта улучшится транспортная доступность улиц Ивана Франко, Кастанаевской и Герасима Курина, а также будет обеспечено освобождение территории для прохождения основного хода Северного дублера Кутузовского проспекта.

«Всего проектом предусмотрено строительство и реконструкция порядка 2 км дорог, включая как сам путепровод, так и прилегающую улично-дорожную сеть», - подчеркнул Бочкарев.

Ранее заместитель мэра по вопросам градостроительства заявлял, что в 2022-2024 годах на территории Москвы планируется создать свыше 285 км дорог, включая 89 крупных транспортных сооружений и более 50 внеуличных пешеходных переходов.