РИАМО - 17 фев. В 2022 году по государственной программе «Сельское хозяйство Подмосковья» регион планирует увеличить производство ягод, реконструировать молочные комплексы и создать платформу с вакансиями для будущих аграриев, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Мы планируем в этом году на 35% увеличить производство ягод и выйти в лидеры по производству промышленной ягоды в РФ», — сказал Воскресенский в ходе доклада на заседании Мособлдумы.

Кроме того, в Подмосковье запланирована реконструкция действующих молочных комплексов с переходом на новые технологии беспривязного содержания. Это может увеличить объемы производства молока на 50 тыс. тонн в ближайшие 3 года.

«Планируем выдавать в этом году субсидии на приобретение техники, которая позволит более глубоко перерабатывать картофель и овощи, тем самым увеличить товарную долю на 20%. Займемся повышением количества сертифицированных производителей органической продукции», — добавил Воскресенский.

По его словам, в Подмосковье также планируют создать платформу — ярмарку вакансий, благодаря которой старшеклассники после окончания школы смогут пройти профориентацию по аграрным специальностям.

«Планируем построить и реконструировать два приюта для содержания безнадзорных животных в Богородском округе и Домодедове», — добавил министр.

В ходе реализации программы «Подмосковные 10 га» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева будут предоставлять региональным фермерам земельные участки на 6 лет. С ними будут заключать соглашение на производство определенной сельскохозяйственной продукции.

«Мы возвращаем грант на строительство сыроварен для малых форм хозяйствования и в этом году совместно с федералами будем внедрять программу сельского туризма», — заключил министр.

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