РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 фев. Ущерб, который оценивается почти в 12 млн рублей, нанесла природе в подмосковном Красногорске компания ООО «Специализированное управление монтажных работ», сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.

Министерство направило в Арбитражный суд исковое заявление о возмещении ущерба, нанесенного незаконным размещением строительных отходов в городском округе Красногорск. Виновник нарушения - ООО «Специализированное управление монтажных работ», которое выступало заказчиком земляных работ на 5 земельных участках в деревне Гаврилково, из которых 2 находятся в ее собственности, а 3 арендуются.

«Подрядная организация должна была вести планировку участков методом отсыпки инертными грунтами. В ходе проверки, проведенной сотрудниками Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области, установлено, что участки отсыпались грунтом с включением строительных отходов: боя кирпича и бетона, древесины, металлов, текстиля», - сказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

По его словам, нарушение усугублено тем, что 4 участка сформированы частично в водоохранной зоне реки Сходни, в том числе 1 имеет наложение на акваторию. В ходе проверки установлено, что отходы местами размещались в 2 м от уреза воды.

По материалам прокурорской проверки инспекторы эконадзора вынесли 4 постановления об административном наказании, общая сумма штрафов, наложенных на компанию и ее должностное лицо, составила 330 тыс. рублей. Кроме того, рассчитан ущерб, нанесенный почвам, который составил 11,9 млн рублей. Минэкологии будет взыскивать эту сумму в судебном порядке.