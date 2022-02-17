РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 фев. В центре реабилитации бездомных животных «Юна» подмосковного Подольска ищут хозяев ручным кроликам Баксу и Банни, сообщили в центре.

Кролики ручные, добрые и очень мягкие, их приятно гладить. Все животные привиты и стерилизованы. На видео, сделанном в центре, видно, что они прекрасно ладят с кошками.

На сайте центра размещены их фотографии и описание в разделе для кошек.

Тем, кто хочет взять себе кролика, нужно звонить по телефону: 8(965)329-23-51.

Тот, кто пока не готов взять питомца домой, но хочет помочь подопечным «Юны», может сделать пожертвование на сайте. Для этого нужно зайти по ссылке в шапке профиля, нажать «Сделать пожертвование» и выбрать вариант единоразового или ежемесячного пожертвования.