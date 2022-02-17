РИАМО - 17 фев. В парке «Пехорка» в Балашихе губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с юными спортсменами, которые занимаются на новой ледовой «Пехорка-арене». Она была возведена за рекордные 4 месяца и открылась в сентябре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Важно, чтобы и у взрослых, и у детей была возможность заниматься любимым спортом. Все великие свершения начинаются с малых шагов. На таких ледовых аренах часто ребятам прививается любовь к спорту. Эта площадка - коммерческая, инвестор вложил 115 млн рублей, но проявил ответственность и предоставляет лед бесплатно нашим ребятам - хоккеистам и фигуристам из школы олимпийского резерва им. Ю.Е. Ляпкина», - сказал Воробьев.

По выходным на «Пехорка-арене» проводятся массовые катания для жителей Балашихи. Многодетным семьям, сиротам, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется скидка 20%. Для детей до 7 лет вход свободный. Бесплатно здесь тренируются 250 воспитанников школы олимпийского резерва Юрия Ляпкина.

«Самые маленькие у нас – ребятишки 2014-2015 годов рождения. Постройка этого катка сняла большую нагрузку с двух других хоккейных арен, которые у нас под одной крышей находятся. Я думаю, что и фигуристы, и хоккеисты очень довольны новым катком. Да и обычные люди – тоже. Здесь прокат работает, вечером можно прийти покататься на коньках», - сказал олимпийский чемпион по хоккею, почетный гражданин городского округа Балашиха Юрий Ляпкин.

Спортсмены школы олимпийского резерва неоднократно становились победителями и призерами всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках, всероссийского турнира по хоккею «Золотая шайба», открытого первенства Московской области, а также соревнований на Кубок Московской области по хоккею среди юниоров, юношей и младших юношей.

«Благодаря этому льду, который открылся осенью, у нас теперь тренировки 5 раз в неделю, стабильное расписание. И в «Пехорке» мне безумно нравится. Когда летом у детской команды проходили сборы, мы в обеденный перерыв всегда приходили сюда отдохнуть. Здесь хорошие детские площадки, прекрасная набережная, а зимой - каток. Замечательный парк! Всем рекомендую в него приезжать», - сказал Вячеслав Михайлов, чей сын занимается хоккеем в СШОР им. Ю.Е. Ляпкина.