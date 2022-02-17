РИАМО - 17 фев. В 2022 году спрос на туризм у россиян в период весенних праздников вырос почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Что на февральские праздники (вырос спрос - ред.), что на мартовские праздники, где спрос меньше, чем на февральские, что на Масленицу. Понятно, что основной топ-3 — это Краснодарский край, Крым, Ставрополье», — сказала Ломидзе.

Она добавила, что также стали более востребованы экскурсионные направления по городам «Золотого кольца».

Для традиционного отдыха на Масленицу и 8 Марта жители России чаще выбирают Санкт-Петербург, Ярославль, Калмыкию и республику Марий Эл.

По оценке туроператоров, спрос на весенние даты в 2022 году превышает на 50-60% показатели 2021 года, заключила Ломидзе.​